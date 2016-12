Winterlingen Im Strudel der Historie

Sagenhafte Funde bestätigen es: Vor 40 000 Jahren hat der afrikanische Schwabe die Alb besiedelt, dem Urmenschen auf die Sprünge geholfen und das Flöten beigebracht. Bei so viel Elan hat der Neandertaler dann vor Schreck spontan ins Gras gebissen und ist ausgestorben. Die Geschichtsbücher verschweigen einiges, das zu erfahren spannend ist – wo hat sich der Schwabe solange herumgetrieben, bis er endlich im Rahmen der europäischen Meisterschaften des Völkerwanderns wieder ins gelobte Ländle eingezogen ist? Das Rad dreht sich, das Streichholz flammt auf und die Pyramiden leuchten, aber das ist nur die Spitze des Erfinder-Eisbergs. Plankenhorn tritt in die Pedale seiner eigenen Zeitmaschine und führt als legendärer Rennfahrer Bieberle in den Strudel der schwäbischen Weltgeschichte. Gerd Plankenhorn spielt unter der Regie von Susanne Hinkelbein. Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Kartenvorverkauf läuft bei der Winterlinger Bank, Schreibwaren Kluth, Edeka- Markt Zick sowie unter Telefon 07577/93 19 52 oder unter www.kleinkunstbuehnek3.de