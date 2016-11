Winterlingen Im sensiblen Gespräch mit den Leuten

Winterlingen. Es geht um das Thema Migration und um die Frage: "Was ist Heimat?" und "Was kann Heimat sein?". Im Auftrag der Theaterwerkstatt Schwäbische Alb des Landestheaters Tübingen (LTT) residiert der gelernte Dramaturg Jeffrey Döring bis März 2017 in Winterlingen, um dort in einem Rechercheprojekt nachzuspüren, was es heißt, sich eine Heimat zu erschaffen. Ihm zur Seite stehen dabei die Ausstatterin Hannah Ebenau, die im Rahmen ihrer Diplomarbeit den Laden "Eden" einrichtet und bis Mitte Dezember da ist, der Regisseur Sven Hartlep, der die ersten Kontakte mit den Menschen vor Ort knüpft, und der Schauspieler Nils Malten, der in diesem ersten Rechercheschritt bis Ende Dezember vor Ort ist und dann Mitte Februar wieder in die Gemeinde zurückkehrt, um an der im März geplanten Aufführung mitzuwirken, in die das Projekt münden soll. Das wird dann keine klassische Inszenierung sein, sondern eine Tour durch Winterlingen, bei der die Protagonisten an diversen Orten anhalten, wo dann verschiedene Szenen stattfinden.

"Eden" ist dabei Anlaufstelle, um die ersten Rechercheergebnisse und das erste Interviewmaterial zu präsentieren. Dazu ist der Laden immer mittwochs ab 18 Uhr geöffnet. Gedacht ist an kleine szenische Einlagen. "Wir haben die Hoffnung, über dieses Angebot mit den Leuten weiter ins Gespräch zu kommen", erläutert Döring, etwa von ihren Fluchterfahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg zu hören. "Wir wollen dabei niemanden bloß stellen oder verletzen", betont der 25-Jährige, der das Projekt als künstlerischer Leiter betreut. Für den Schauspieler Nils Malten soll die Figur eines Migranten angelegt werden, der in den späten 1940er- oder Anfang der 1950er-Jahre herkam und im Begriff ist, sich hier eine Heimat aufzubauen. Bis dahin wird es im "Eden" kleine szenische Aktionen geben, um dann von dort aus an einen konkreten Ort in Winterlingen zu gehen, etwa in das Wohnzimmer einer Person, mit der das Team ein Interview geführt hat.

Die erste Woche war "heftig": "Wir hatten bis zu vier Interviewtermine pro Tag, die manchmal bis zu drei Stunden pro Treffen gingen." Dabei hat Döring die Herzlichkeit der Menschen überrascht: "Die machen wahnsinnig gerne die Türe auf und erzählen." So plant das Team, mit den Leuten vor Ort zusammenzuarbeiten, sie vor Publikum auftreten und selbst von ihrer Geschichte sprechen zu lassen. Außerdem will der 25-Jährige einen musikalischen Teil einbauen.