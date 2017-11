Winterlingen "Ich habe manchen Sturm erlebt"

Wenige Gäste dürften es trotzdem nicht sein: Selbst aus einer Großfamilie stammend, hat die Jubilarin sechs Kinder großgezogen, die sie mit ihren Familien erwartet. "Mir ist ein wenig Angst vor so einem großen Fest. Aber ich möchte schon ganz gern alle da haben", meint die Seniorin.

Die Erinnerung an ihre Kindheit in Storzingen ist vor allem von ihren strengen Lehrern in der Volksschule geprägt. Obwohl sie eine gute Schülerin gewesen war und gerne zur Schule ging, denkt sie respektvoll an die "Hosenspanner" zurück, die jener verteilt hatte. "Damals ist man nicht so zimperlich mit den Kindern umgegangen", erinnert sie sich.

Auch das Bauernhof-Leben war ihr vertraut, das sie in Benzingen fortführte, nachdem sie ihren Mann dort kennengelernt hatte. Die Scheune, in der die Kühe standen, gibt es heute noch, ebenso wie alte Traktoren. "Damit ist man früher aufgewachsen", so Stefanie Stauß, "man kannte gar nichts Anderes."