Winterlingen Hommage an einen großen Entertainer

Gunnar Schierreich weiß als Interpret klassischer Musik ebenso zu glänzen wie in der Rock-Symphony-Night. In den "Carmina Burana" und in Beethovens neunter Symphonie war er im Konzerthaus Freiburg als Bariton zu hören, in Dvoraks Requiem sang er in Freiburg und im Berliner Dom den Tenorpart. Er ist im Friedrichstadt-Palast in Berlin aufgetreten; Gastspiele führten ihn nach Prag, Luzern und Straßburg.

Übrigens ist auch der Chor "cantus iuvenis" herumgekommen: Er war bei der Gartenschau in Sigmaringen und beim "European Music Festival" in der Liederhalle Stuttgart zu hören, hat Kirchenkonzerte in Österreich, Italien und der Schweiz gegeben und trat unlängst im Dom in St. Blasien auf. Sein Herbstkonzert findet am Sonntag, 29. Oktober, in der Winterlinger Festhalle statt und beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Winterlinger Bank, Schreibwaren Kluth Winterlingen, Gebhard+Gehring Albstadt sowie bei allen Chormitgliedern.