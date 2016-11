Winterlingen "Hillu’s Herzdropfa" wirken stets

Schwäbisch ist eine Kultursprache von hohem Rang. Um den Stellenwert der schwäbischen Dialektformen in der Gesellschaft zu manifestieren, schreiben mehrere schwäbische Institutionen in Erinnerung an einen der größten schwäbischen Dialektdichter den Sebastian-Blau-Preis für schwäbische Mundart aus. Der Wettbewerb richtet sich an alle Kabarettisten, Kabarettgruppen und Kabarett-Theater, die Programme in schwäbischer Mundart verfassen und auf der Bühne darstellen, unabhängig von deren Wohnort. Zum Wettbewerb zugelassen sind Amateure, nebenberufliche Künstler und professionelle Kabarettisten.

Ein Feuerwerk im kalten Advent

Hiltrud Stoll und Franz Auber, besser bekannt als das Duop "Hillu’s Herzdropfa", haben in diesem Jahr sowohl den ersten Preis als auch den Publikumspreis abgeräumt. Seit elf Jahren ist das Justinger Duo auf den großen und kleinen Bühnen im Alb-Donau-Kreis und darüber hinaus unterwegs. In der kalten Adventszeit zünden sie ein Feuerwerk an Schwäbischen Sprüchen.