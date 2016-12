Winterlingen "Heiße Phase" kommt im Jahr 2017

Winterlingen. Für 2017 steht die "heiße Phase" an. Doppik steht für "Doppelte Buchführung in Kommunen/Körperschaften". Das Umstellen ist ein Angleichen an das in der Privatwirtschaft übliche System. Dabei wird jeder Geschäftsvorgang in zweifacher Weise erfasst. Bis 2020 müssen die Gemeinden in Baden-Württemberg den Wechsel zum System des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens vollzogen haben. Bund und Land stellen ihre eigene Buchführung nicht um, was für den Bürgermeister-Stellvertreter Roland Heck "an Dreistigkeit nicht zu überbieten" ist. Lobende Worte hatte er für das Projektteam und dessen Arbeit sowie den Gemeinderat für den frühzeitigen Einstieg in den Umstellungsprozess.

Patrizia von Briel und Bodo Erath vermeldeten, dass die Grundstücke und Immobilien der Gemeinde vollständig erfasst seien. Aktuell gehe es um die Bewertung des Infrastrukturvermögens, zu dem beispielsweise das Straßennetzwerk gehöre. "Dieser Vorgang ist recht komplex", erklärte von Briel: Straßenzubehör wie Laternen, das Grundstück und der Aufbau – die Straße selbst also – müssten getrennt bewertet werden.

Ebenfalls aktuell in der Erfassung befinde sich das bewegliche Vermögen. Inventarisiert werden dabei Gegenstände, die nach dem 1. Januar 2012 angeschafft wurden und mehr als 1000 Euro wert sind. Unterhalb dieser Grenze werden Gegenstände zwar erfasst, aber nicht inventarisiert. Die Fahrzeuge des Bauhofs und der Feuerwehr bilden eine Ausnahme, da diese auch dann noch von Wert sind, wenn sie länger als sechs Jahre im Gebrauch waren. Diese wurden vollständig erfasst, ebenso die beweglichen Vermögensgegenstände.