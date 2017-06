Winterlingen Heimstetten für Fürth

So standen die Organisatoren, Ex-Bundesligaprofi Egon Flad und Winterlingens Bürgermeister Michael Maier, vor der schwierigen Aufgabe, kurzfristig Ersatz zu finden. Erste Adresse war die TSG Balingen, die allerdings urlaubsbedingt keine schlagkräftige Mannschaft stellen kann. Auch der SSV Ulm, die U23 des FC Freiburg, FC Unterföhring und Bayern München II konnten nicht einspringen.

Schließlich sagte der ambitionierte Bayernligist SV Heimstetten zu und wird als vierte Mannschaft am Südgipfel teilnehmen. Eröffnet wird dieser am Samstag um 14 Uhr mit der Partie 1860 München gegen VfB Stuttgart II. Um 17 Uhr trifft die U23 des FC Augsburg auf Heimstetten. Die Verlierer ermitteln am Sonntag ab 11.30 Uhr den Drittplatzierten; das Endspiel der beiden Sieger vom vortag steigt dann am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr.