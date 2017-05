Winterlingen (are). Zwei Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung hat Bürgermeister Michael Maier im Gemeinderat bekannt gegeben. Zum einen habe die Gemeinde ein Gebäud in der Wilhelmstraße 20 an den höchstbietenden Interessenten verkauft. Außerdem hat die Gemeinde ein Baugrundstück in der Lindenstraße veräußert. Für den Preis vom 65 Euro pro Quadratmeter wechselte es den Besitzer. Das ist der übliche Kostenpunkt, der auch im Baugebiet auf Riedern veranschlagt wird. Der neue Besitzer kann das Grundstück nun bebauen und damit eine innerörtliche Lücke schließen.