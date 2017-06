Winterlingen Hackschnitzelkrise und hohe Kosten

"Wir haben mehr eingenommen als geplant, und die Ausgaben liegen ziemlich genau im Plan", fasste Seybold zusammen. Bedingt durch "den zweiten nicht vorhandenen Winter in Folge" sei es im Frühjahr 2016 jedoch zu einem Überangebot an Hackschnitzeln am Holzmarkt gekommen, was fallende Preise zur Folge gehabt habe. "Aktuell ist es so, dass wir für jeden Euro, den wir in die Erzeugung investieren, zwei bekommen."

Für externes Personal wurden Kosten eingespart, weil die eigenen Waldarbeiter eine Vielzahl von Aufgaben gestemmt haben. Die Personalkosten im öffentlichen Dienst steigen. "Warum haben andere Gemeinden höhere Gewinne aus ihrem Wald?", fragte Anton Blau. "Die haben keine Sozialfunktion", antwortete Bürgermeister Michael Maier. Zur Sozialfunktion gehören der Unterhalt von Hütten und Ruhebänkchen, Forstarbeiten im Stiftungswald Benzingen, die Pflege von Kräutergarten und Insektenhotel im Revier Winterlingen Nord, die Müllbeseitigung, waldpädagogische Angebote und die Verkehrssicherung entlang öffentlicher Straßen. Vor allem die Sanierung der Dächer der Tannentalhütte und der Gereuthütte waren aufwendig und schlugen mit mehr als 11 000 Euro zu Buche.

Mehr als 244 700 Euro wurden im Bereich Holzwirtschaft erzielt. Für die Sozialfunktionen waren annähernd 68 000 Euro nötig, rund 24 300 Euro wurden außerdem an Investitionen getätigt. Übrig bleibt ein Plus von gut 152 450 Euro. Für Bürgermeister Maier ist klar: "Es wird im Bereich Forstverwaltung wesentlich teurer. Von den hohen Gewinnen aus dem Gemeindewald müssen Sie sich also gedanklich verabschieden."

2017 laufe bisher wie vorgesehen, sagte Seybold. "Allerdings sehen wir weiterhin leichte Preisrückgänge bei den Hackschnitzeln. Noch rund 3000 Festmeter sind zu schlagen, und finanziell sollte es kein Problem sein, das geplante Ergebnis zu erreichen."