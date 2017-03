Winterlingen Gut gegen Angst und ohne La-La-La

Winterlingen. In der Sonnenbachstraße erleben die jungen Bewohner alles, was ein Kinderleben ausmacht: Es gibt einen tollen Bach, allerlei Tiere, nette und mufflige Nachbarn sowie Familien in jeder Spielart: einheimische, zugezogene und welche mit Migrationshintergrund. In 28 Geschichten und zwölf Liedern zum ganz laut Mitsingen erzählen Manfred Mai, einer der meistgelesenen deutschen Kinderbuchautoren, und sein Schwiegersohn Martin Lenz, Profimusiker und seit kurzem Vater von Joshua, was die Kinder in der Sonnenbachstraße alles erleben.

"Vieles ist in der Auseinandersetzung miteinander entstanden", berichten sie. "Da geht es manchmal heiß her, da wird gefeilscht, um das Optimum herauszuholen."

Auch wenn die Bücher mit CD auf den ersten Blick ähnlich erscheinen mögen: Anders als in ihrem ersten Gemeinschaftswerk "Das große Buch der Lieder und Geschichten" hängt diesmal alles zusammen. Martin Lenz hat sogar einen Lageplan der Sonnenbachstraße, die es in vielen deutschen Dörfern so geben könnte, gemalt, alle Figuren eingezeichnet, die es auf die eine oder andere Art immer wieder miteinander zu tun bekommen. "So ist alles aus einem Guss", freuen sich die Autoren.