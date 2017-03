Winterlingen Gut gefüllte Taschen

Gut erhaltene Kleidungsstücke fanden neue Besitzer. Ob VfB-Trikot, Blazer oder Jeans – für Jung und Alt waren wieder Raritäten aus den vergangenen Modejahrzehnten dabei. Besonders begehrt waren saisonbedingt T-Shirts, Jeans und Sommerkleider.

Mit gut gefüllten Taschen stärkten sich viele von den rund 80 Teilnehmern anschließend mit Kaffee und Kuchen.

Der übrig gebliebene Rest geht wieder an die Organisation "FairWertung": Textilrecycling Striebel in Langenenslingen. Die nächste "FairTauschen"-Aktion findet in den Herbstferien statt.