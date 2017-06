Winterlingen Grundschüler wandeln auf Hundertwassers Spuren

Bei ihren Werken orientierten sie sich an Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000) – einem Künstler, der intensive, leuchtende Farben bevorzugte. Zunächst beschäftigten sich die 13 Erst- bis Viertklässler mit den Werken des Künstlers. Dabei stellten sie die kräftigen Farben in seinen Malereien fest, sei es in den Häuser- oder in den Spiraldarstellungen. Die farbliche Intensität setzten die Mädchen und Jungen in ihren Werken um. Dabei verwendeten sie Ölkreide, Wasserfarben, Zuckerkreide und Filzstifte.

Eine Eigenheit des Künstlers waren zudem seine gemalten und gebauten Häuser mit den Zwiebeltürmen, Mosaiksteinen am Fenster, bauchig und bunte Säulen sowie bepflanzten Dächern. Aus Pappschachteln und Plastikbehältern bauten die Schüler ihr "Traumhaus" und bemalten es anschließend mit reichlich Farbe. Bei ihren Spiralengemälden verwendeten die Kinder unter anderem Wolle, bunte Blättchen, Nüsse, Eicheln und Tannenzapfen.

Hauslaterne erfordert genaues Arbeiten