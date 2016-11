Winterlingen Großer Spaß am Mini-Tisch

Winterlingen. Die Schule gewann den ersten Preis in Form eines Mini-Tisches und zweier Schläger. "Wir waren sehr überrascht und haben uns natürlich sehr darüber gefreut, als wir die Nachricht erhielten", erklärt Alexandra Ferdinand, Lehrerin an der Schule und verantwortlich für den Aktionstag.

Im Rahmen der DTTB-Schnuppermobilwoche, die an der Schule stattfand, wurde der Preis übergeben. Große Augen machten vor allem die zahlreichen Erstklässler, als die Klassensprecher und Sportlehrer den Preis in Empfang nahmen. Viele hatten einen so kleinen Tischtennis-Tisch noch nie gesehen. Alexandra Ferdinand bedankte sich im Namen der Schüler und der Lehrer und versprach, einen guten Platz dafür zu finden.

Natürlich durfte der Tisch gleich ausprobiert werden. Im Kreis der Grundschüler spielten die Klassensprecher die ersten Bälle. "Das ist ganz schön schwer", war zu hören. Im Anschluss daran mussten auch die Sportlehrer ihr Können beweisen. Mit einem gemeinsamen Abschlussfoto ging die Preisverleihung zu Ende. "Wir werden uns auch im kommenden Schuljahr an der Aktion beteiligen und auch den Kontakt zum Verein vor Ort intensivieren, zumal wir eine Ganztagsschule werden. Da sind die Vereine bei uns sehr willkommen", so Ferdinand abschließend. "Wir freuen uns über solche gelungene Aktionen und hoffen, dass sich in diesem Schuljahr deutlich mehr Schulen und Vereine an unserem Projekt beteiligen. Denn es gibt auch dieses Jahr wieder tolle Preise zu gewinnen", so Markus Senft.