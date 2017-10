Winterlingen "Gott segnet jeden – nicht alles"

Im nächsten Jahr finden Zelttage zum Thema "Gott ERlebt" statt

Neben Wingert und einem weiteren Pfarrerkollegen gestaltet ein großes Team aus Ehrenamtlichen das Projekt. Auch in Winterlingen finden im nächsten Jahr unter Einladung sämtlicher Konfessionen und Gruppen große Zelttage zum Thema "Gott ERlebt" vom 10. bis 18. Juni mit dem Musiker, Buchautor und Evangelist Lutz Scheufler statt. Laut Pfarrer Ernst Nestele haben sämtliche Musikvereine aus der Pfarrgemeinde ihr Interesse zur Mitgestaltung signalisiert. Besonders freut ihn, dass die katholische Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, der CVJM Winterlingen, die Süddeutsche Gemeinschaft Albstadt und das Werk "de’ignis" dazu einladen und damit Ökumene leben wollen. Nach den Ausführungen zu seinem heutigen Beruf referierte Thomas Wingert zum Thema "Segen". Der Glaube habe in der westlichen Gesellschaft an Bedeutung verloren. Für ihn gehöre privat in der Familie und bei den Zeltlagern der Glaube dazu. Wingert unterschied Wünsche und Segen voneinander: "Eine Bitte geht von mir aus, ein Segen nicht." Der Segen sei kein Wunsch eines Gläubigen oder Pfarrers. Der Pfarrer spreche nur aus, was Gott mache und wolle.

Am Ende seines Vortrags warf der vierfache Vater die aktuell in der württembergischen Landeskirche kontrovers diskutierte Frage auf: "Darf die Kirche Homosexuelle segnen?" Seine Antwort: "Gott segnet jeden, aber nicht alles: jeden Menschen, unabhängig von Fragen des Zusammenlebens und Verhaltens, aber nicht alle Dinge." Gott segne, was er eingesetzt habe. Hinsichtlich der Ehe sei das der Bund von Mann und Frau. Wingert setzt sich gegen Diskriminierungen ein, sieht sich aber von Gott nicht dazu beauftragt, kirchlicherseits eine neue Definition von Ehe oder von Segnungen, die biblisch nicht vorgesehen seien, einzuführen.