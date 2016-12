Winterlingen Glitzer für den Weihnachtsbaum

Bestens unterrichtet über die Wirkung von Farbkontrasten, ausgerüstet mit Acrylfarbe Pinseln, Schwämmchen und natürlich CDs, den Kopf voller gestalterischer Ideen – so machten sie sich ans Werk und kreierten Weihnachtskugelersatz. Besonders in den letzten beiden Kunstunterrichteinheiten der 5b lief die Produktionsmaschinerie auf Hochtouren; wer bereits fertig mit seinen CDs war, schnitt Bänder zum Aufhängen zurecht und befestigte sie an den Scheiben. Ein Glitzerspezialist im Team bestäubte den neuen Baumschmuck noch mit einigen Prisen Feenstaub.

Der Ertrag: Die 35 Schüler haben in sechs Unterrichtsstunden rund 120 CDs produziert – genug, um auch noch den Klassenraum der 5b weihnachtlich zu schmücken. Die jeweils schönste CD dürfen die Schüler behalten: Zum Ferienbeginn wird sie abgehängt – und landet womöglich als Geschenk unterm Weihnachtsbaum.