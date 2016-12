Winterlingen Glanzvoller Auftritt

Angenehmer geht es da schon beim Gedicht "Am Turme" von Annette von Droste-Hülshoff zu. Schillers "Handschuh" stellten die Kinder schauspielerisch dar. Gustav Schwabs "Der Reiter und der Bodensee" übersetzten die Kinder so in die Gegenwart: Der Reiter kennt den Weg nicht. Mit einer Landkarte oder einem Navigationsgerät wäre es einfacher gewesen. Er ist orientierungslos, es ist niemand da, den er fragen kann.

Evelin Nolle-Rieder interpretierte es so: "Das ist ein Mann, der fragt nicht nach dem Weg. Dann kommt er am anderen Ufer an, ohne es zu merken, stirbt und wird beerdigt." Wie gut, wenn zu Schillers "Taucher" Heinz Erhards "Taugenichts" als Pendant die Brücke zur Gegenwart schafft. Oder wenn er seinen "König Erl" dem "Erlkönig" Goethes gegenüberstellt. Diesen übersetzte Nolle-Rieder ganz salopp ins Schwäbische. Am Klavier erfreute Sarah Schiebel mit klassischen Stücken. Josef Lorenz sorgte für den Bühnenumbau.