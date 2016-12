Winterlingen Geschichten zum Aus- und Einwandern – und ein Blick in die Werkstatt

Im Theater-Laden "Eden" in der Winterlinger Marktstraße 18, der vor gut einer Woche eröffnet wurde, sind "Paradiesische Zeiten" angebrochen – die drei jungen Künstler Jeffrey Döring, Sven Hartlep, Nils Malten und Hannah Ebenau laden alle dazu ein, sich im Laden über dieses Projekt zu informieren, Filme anzusehen oder öffentliche Proben zu besuchen. Treffpunkt für alle will das "Eden" sein, Spielort, Sammelstelle für Material und Geschichten zum Thema Aus- und Einwandern.

Bei seiner Eröffnung war der Laden prall gefüllt; weitere Veranstaltungen sind geplant: mittwochs – am 7. und 14. Dezember – stehen öffentliche Proben und Theaterskizzen auf dem Programm, freitags – am 9. und 16. Dezember – wird das "Eden" zum Kino und zeigt Überra-schungsfilme. Beginn ist um 19 Uhr, die Zahl der Plätze auf 25 begrenzt. Samstags gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Kuchenspenden, Plätzchen, musikalische Beiträge und weihnachtliche Texte zum Vorlesen sind willkommen.

Maja Das Gupta, die vormalige Albschreiberin, berichtet in der Stadtbücherei in Ebingen "Aus der Hörspielwerkstatt". Seit drei Wochen ist die Berliner Autorin für die Theaterwerkstatt in Albstadt, Winterlingen und Umgebung unterwegs, um "Albkulturen" zu erforschen. Ihre Erfahrungen und Eindrücke hält sie auf dem Blog albkulturen.wordpress.com fest. Wer indes lieber zuhört, als selbst zu lesen, kann sie zum Abschluss ihres Aufenthalts live erleben: In der Stadtbücherei in Ebingen lässt sie am Donnerstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr ihre Zeit auf der Alb Revue passieren und gibt unter dem Titel "Aus der Hörspielwerkstatt" Einblicke in ihre Arbeit als Hörspielautorin. Aktuelle Beispiele hat sie im Gepäck: Ihr neuestes Hörspiel "Weil Deutschland doch ein Rechtsstaat ist" sendet SWR 2 zwei Tage zuvor, am 6. Dezember. Beginn ist um 19.20 Uhr.