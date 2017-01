Winterlingen Geplante Baumscheiben ein Risiko?

Winterlingen. Für "nicht sachgemäß" hält der Harthauser Konrad Theobald die Baumscheiben, die der Verkehrsberuhigung in der Harthauser Straße in Winterlingen dienen sollen. Seiner Meinung nach wären die Verkehrsinseln sowohl unsinnige Hindernisse für den landwirtschaftlichen Verkehr, als auch ein Sicherheitsrisiko für Verkehrsteilnehmer. Darum hat er bei der Gemeinde einen Einwohnerantrag mit mehr als 200 Unterzeichnern eingereicht.

Bürgermeister Michael Maier nahm das Dokument entgegen: "Wir werden die Sache prüfen. Wenn der Einwohnerantrag ordnungsgemäß eingereicht wurde, ist der Gemeinderat verpflichtet, sich nochmals mit dem Thema zu befassen." In der Sitzung komme dann auch Theobald zu Wort, um sein Anliegen zu vertreten, fügte Maier hinzu.

Bei der Übergabe im Winterlinger Rathaus sieht man dem Bürgermeister an, dass er nicht gerade froh ist über den Antrag. Er habe sich "die Hacken abgelaufen", um die dringend für Straßenbaumaßnahmen benötigten Gelder zugeteilt zu bekommen, so Maier. Aber das müsse man aushalten, das sei nun einmal so in der Demokratie: Jeder Bürger dürfe seine Meinung in Entscheidungsprozesse miteinbringen.