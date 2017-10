Der Jahresausflug des gemischtens Chor Benzingen hat nach Esslingen am Neckar geführt. In zwei Gruppen wurde die Altstadt mit drei großen Kirchen und vielen Fachwerkhäusern bis zu den Neckarauen erkundet. Mit einem besonderen Schauspiel am historischen Rathaus endeten die Stadtführungen. Das Mittagessen bestand aus einem Winzer-Vesper und einer Weinprobe. Nach Kultur und Wein besuchten die Älbler noch eine Schokoladenfabrik, bevor beim "Singenden Wirt" in Wilflingen der Ausflug schwungvoll ausklang. Vor der Ankunft in Benzingen dankte Vorsitzender Karl Späh allen Teilnehmern für das harmonische Erlebnis. Foto: Böhme