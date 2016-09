Winterlingen Gemeinde Winterlingen gibt Einvernehmen zu Windkraft

Verwaltung sieht keine Gründe gegen Antrag

Nach eingehender Prüfung war die Gemeindeverwaltung der Ansicht, es gebe keine Gründe, die gegen die Erteilung des Einvernehmens sprächen – rein rechtlich könne sich der Gemeinderat dem also nicht entgegenstellen, erklärte Bürgermeister Maier zum Ende seines fünfminütigen Vortrags.

Eine Aussprache erfolgte nicht, denn, so erläuterte Maier, die inhaltliche Prüfung sei Sache des Landratsamts. Der Beschluss des Gemeinderates lautet: Die Nutzung und der Ausbau der Feld- und Waldwege wird entsprechend der abgeschlossenen Verträge gestattet. Die Kosten der Erschließung, den Brandschutz und so weiter betreffend, sind durch den Bauantragssteller zu übernehmen. Sollten die bebauten Flächen in der Zukunft aufgegeben werden, so müssen sie der Gemeinde zurückgegeben werden und die Kosten für den Rückbau übernommen werden.

Die Gemeinderäte erteilten das Einvernehmen einstimmig. Die zahlreich anwesenden Bürger verließen den Saal nach Fassung des Beschlusses. Der Bürgermeister hatte der Interessengemeinschaft Fachberg Riedern (IGFR) am Vortag telefonisch mitgeteilt, dass keine Fragen gestellt werden dürften. Das war dem Infoblatt zu entnehmen, das an die Anwesenden von der IGFR ausgegeben worden war.