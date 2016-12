Winterlingen Gemeinde muss an die Rücklagen

Winterlingen. Mit einem Rückblick auf 2016 und der Aussicht auf das nächste Jahr aus finanzplanerischer Sicht informierte Bürgermeister Michael Maier die Gemeinderäte. Beraten und beschlossen wird der 215 Seiten umfassende Entwurf im Januar – bis dahin befassen sich die Gemeinderatsmitglieder eingehend mit den Unterlagen. Es wird der letzte kamerale Haushalt vor dem vollständigen Umstieg auf das doppische System sein: "Das weckt bei mir schon eine gewisse Wehmut", bekannte Maier. Das Haushaltsjahr 2016 wurde planmäßig vollzogen. Mehr noch, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fielen um 800 000 Euro höher aus, als erwartet.

Gelder fließen ins Hallenbad und Ortsmitte

Neben vielen kleinen und mittleren Maßnahmen, schlugen einige Punkte besonders zu Buche: Für das Hallenbad in Winterlingen waren fast 300 000 Euro eingeplant worden; 50 000 Euro hatte die Gemeinde für das kommunale Förderprojekt "Ortsmitte beleben" eingebracht. In die Sanierung von Straßen im Gemeindegebiet inklusive unterirdischer Arbeiten und Straßenbeleuchtung flossen finanzielle Mittel: "Im Kai" rund 160 000 Euro, Maßnahmen "In der Au" im Verbund mit "Im Dingele", Teilen der Albstraße und des Bürgerparks waren mit 210 000 Euro veranschlagt, eine Finanzierungsrate von 25 000 Euro war für die Juhestraße bereitgestellt. Der erste Bauabschnitt der Harthauser Straße wurde mit 327 000 Euro beziffert, für den zweiten werden voraussichtlich 457 000 Euro investiert.