Winterlingen Gefahr: Fichten an L 415 fallen

Es wurde kontrovers diskutiert. Sabine Froemel hatte sich informiert und berechnet, dass zur Vermeidung des Schattenwurfs auf der Fahrbahn 80 statt 40 Meter eingeschlagen werden müssten. "Wenn die Bäume weg sind, kann der Wind von West nach Ost besonders stark brausen und alles noch stärker abkühlen", erklärte sie. "Kommt im März die Sonne wieder auf die Straße, könnte ein Problem durch Tauwasser entstehen."

Ein Unfallschwerpunkt ergibt sich in der Statistik der Polizei nicht. "Die regulären Verkehrssicherungsmaßnahmen finden ja statt. Mir erscheint die geplante Maßnahme daher übertrieben", sagte Froemel. Richert erwiderte, dass durch den Einschlag zusätzlicher Fichten mehr Licht und Luft in den Bereich kommen würden, was die Lage entschärfen könnte. Auch Eugen Sybold von der Holzverkaufsstelle sieht die Maßnahme als sinnvoll an: "Was Frau Froemel bezüglich des Schattenwurfs sagt, ist richtig. Durch eine Öffnung des Bereiches würde dennoch mehr Licht auf die Straße gelangen. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass kalte Luft schneller fließt, je schmaler die Schneise ist. Die Situation würde sich durch eine Aufweitung also entspannen. Wo Licht und Luft hinkommen, trocknet die Straße schneller ab, und wir können mit weniger Streusalz auskommen", sagte er.

Bürgermeister Michael Maier zeigte sich einvernehmlich mit dem Forstamt: "Aber das ist eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss." Auch Rainer Pfersich stimmte zu. Eine gewisse Auslaufzone ohne Bepflanzung sei sicherlich nicht schlecht, falls Autofahrer von der Fahrbahn abkommen, gab er zu bedenken. Die Umsetzung der Maßnahme wurde schließlich bei drei Gegenstimmen beschlossen.