Winterlingen Für Schulprojekte gibt es 200 Euro

Die Gemeinderäte begrüßten diese Entscheidung, da das anderen Vereinen Gelegenheit gebe, ihre Kasse mit Veranstaltungen aufzubessern.

16 Kleinkunstveranstaltungen und 17 Aufführungen eigener Produktionen verwirklichte das K3 im vergangenen Jahr. Die Zusammenarbeit mit dem Landestheater Tübingen soll ausgebaut werden. Die Gewinne des Vereins bewegen sich um einige 100 Euro. Einige Ausrüstungsgegenstände wie ein Spot und Headsets mussten angeschafft werden, was jedoch durch Fördergelder des Landesverbands Amateurtheater Baden-Württemberg in Höhe von 6100 Euro möglich war.

Zur Kindergruppe "Knirpse" der Vier- bis Elfjährigen stießen zwei Jungen und vier Mädchen, so dass sie nun mit 18 Kindern voll belegt ist. Kommen zu den Anfragen weitere hinzu, so dass mindestens acht zusätzliche Kinder teilnehmen, hat das K3 die Möglichkeit, eine zweite Gruppe zu eröffnen. Die Elf- bis 14-Jährigen werden am 13. Mai bei der Internationalen Gartenschau in Berlin auftreten, und auch die Kooperation mit der Realschule läuft weiterhin positiv: Die Theater-AG arbeitet am aktuellen LTT-Projekt mit, und im Herbst steht eine Ausstellung der Kunst-AG an.

Die Theater-AG soll bestehen bleiben

An der Winterlinger Grundschule wurde eine Theater-AG ins Leben gerufen, die dauerhaft bestehen soll. Die Grundschule in Harthausen plant eine Theater-Projektwoche.

Auch das Erwachsenen-Ensemble verbuchte Erfolge: "Die besten Tage meines Lebens" kam im Herbst beim Publikum an, so dass das Stück im Programm bleibt.

Momentan wird ein neuer Kandidat für den Bundesfreiwilligendienst gesucht. Bis zum Sommer 2016 besetzte Gertrud Hagg die Stelle. Sie bekam im April Unterstützung durch einen zweiten "Bufdi": Mustafa Noori, der aus Afghanistan fliehen musste, sei ein zuverlässiger und freundlicher Mitarbeiter, von dem das K3 hofft, dass er bleiben darf.

Die Workshops stießen im vergangenen Jahr auf zu geringes Interesse, so dass es dieses Angebot 2017 nicht mehr geben wird. Das Hoffest aus Anlass des fünfjährigen Bestehens musste ebenfalls ausfallen, soll aber bald nachgeholt werden. Die Kinoabende im "Eden", die das LTT eingeführt hat, sollen im K3 fortgeführt werden: Ab 17. März gibt es alle zwei Wochen einen Kinoabend.

Um die Finanzierung des K3 besorgt zeigte sich Nolle-Rieder im Gemeinderat: Der Kreistag habe den Förderantrag abgelehnt, und da das K3 sich mit wachsenden Anforderungen konfrontiert sehe, bitte sie um die Verlängerung des Kooperationsvertrags und eine Erhöhung der Förderung auf 6500 Euro jährlich für vier weitere Jahre. Der Gemeinderat entschied einstimmig, das Engagement des Vereins durch eine Fortsetzung der Kooperation zu würdigen. Winterlingen trägt damit weiterhin die jährliche Kaltmiete von 4800 Euro für die Räume in der Wilhelm-Bihler-Straße. Neben dem Mietzuschuss erhält das K3 noch einen Zuschuss in Höhe von rund 200 Euro jährlich. Daher lehnte der Gemeinderat die Bitte des Vereins um weitere finanzielle Mittel ab. Allerdings nicht vollständig, denn Emil Oswald stellte den Antrag, dem K3 jederzeit widerruflich 200 Euro jährlich für Schulprojekte zur Verfügung zu stellen.

Das wurde einstimmig beschlossen, ebenso die Verlängerung des Kooperationsvertrags bis Ende 2021.