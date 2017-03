Winterlingen Für Scher-Kicker gibt’s am See nichts zu erben

Da es bis zum Halbzeitpfiff bei diesem Ergebnis blieb, schöpften die Scher-Kicker in der Pause wieder etwas Hoffnung. Doch Friedrichshafen knüpfte auch im zweiten Durchgang an die gute Leistung der ersten 45 Minuten an und konterte die Gäste eiskalt aus. So wie in der 56. Minute, als sich aus einem Harthausener Freistoß ein Gegenstoß der Häfler entwickelte, den Torjäger Di Leo zum 3:1 abschloss. Nur sechs Minuten später war es erneut ein Konter, den Joshua Merz zum 4:1 veredelte. Damit war die Entscheidung gefallen. In der Schlussphase vergaben die Hausherren noch zahlreiche Gelegenheiten, um das Ergebnis höher zu gestalten, so dass die Scher-Kicker am Ende mit dem 1:4 gut bedient waren. TSV Harthausen: Reinhardt; Gratz (78. Volk), F. Maier, L. Gauggel, S. Dahlke, Baur, D. Gauggel, Dockhorn (59. Reiser), Czopiak, Balci, Endriß (72. Wesner). Tore: 1:0, 2:0 Booch (15./20.), 2:1 S. Dahlke (38.), 3:1 Di Leo (56.), 4:1 Merz (62.). Schiedsrichter: Stefan Kohler (Neu-Ulm). Zuschauer: 120.