Winterlingen Für eine vierte Gruppe besteht kein Bedarf

Sechs Kinder jünger als drei Jahre und 38 ältere Kindergartenkinder werden derzeit in drei altersgemischten Gruppen im katholischen Kindergarten in Harthausen betreut. 75 Plätze insgesamt stehen zur Verfügung. Hauptamtsleiter Ludwig Maag zieht daraus den Schluss, dass eine gravierende Unterbelegung besteht. Schlechte Aussichten für weitere Krippenplätze also, zumal fünf Kinder auch von einer ortsansässigen Tagesmutter betreut werden können. Die Lösung könnte eine Änderung der Gruppenstruktur sein.

Ende des vergangenen Jahres war eine Elterninitiative über den Ortschaftsrat an die Gemeinde herangetreten. Ihr Wunsch: Man möge – statt eines Anbaus beim Gemeindekindergarten Steigleweg im Kernort – den Raum der früheren vierten Kindergartengruppe im katholischen Kindergarten nutzen, um das Angebot an Krippenplätzen in Harthausen zu erweitern. Der Gemeinderat entschied jedoch: Krippenbetreuung soll es vorläufig nur in der integrativen Kindertagesstätte Friedrichstraße und im Gemeindekindergarten Steigleweg geben. Parallel dazu beauftragten die Räte die Verwaltung, den Bedarf in Harthausen zu prüfen.

Die Elterninitiative hatte über eine Umfrage festgestellt, dass elf Eltern im Kindergartenjahr 2017/2018 und zwei Eltern im darauffolgenden Jahr ihr Kind in eine Krippengruppe geben wollen. Maag verglich nun die Geburtsdaten der Kinder mit dem geplanten Eintritt in die Betreuungseinrichtung und stellte fest: Nur ein Kind benötige mit Vollendung des ersten Lebensjahres einen Betreuungsplatz, alle anderen seien zum geplanten Eintrittsdatum mindestens zwei Jahre alt.