Winterlingen Friedhofsgebühren ändern sich

Das wurde nun nachgeholt. Die Gebühren für Urnengräber und -stelen sinken – entsprechend der Verkürzung der Ruhezeit –­ um ein Viertel. Bei der Ausarbeitung der letzten Satzung, so Bürgermeister Michael Maier, sei ein Versehen unterlaufen, das nun korrigiert werde. Bisher hatten die Gebühren für ein Urnenwahlgrab 1600 Euro betragen; die für einen Platz in einer Urnenstele oder dem Urnenhain beliefen sich auf 2000 Euro, wobei die unbeschrifteten Abdeckplatte inbegriffen war.

Im Bezug auf Reihengräber sieht die neue Friedhofsordnung vor, die Altersgrenze für Verstorbene von zwölf auf fünf Jahre zu reduzieren – eine Gebührenanpassung, die kaum praktische Relevanz hat. Seit dem 22. Oktober kostet die Bestattung von Verstorbenen, die das fünfte Lebensjahr erreicht hatten, 330 Euro; für die Bestattung von Kindern unter fünf Jahren werden 180 Euro berechnet. Die Überlassung eines Reihengrabes mit 25-jähriger Ruhezeit kostet für diese Altersgruppe 230, für Verstorbene ab dem vollendeten fünften Lebensjahr 760 Euro. Das Urnenwahlgrab mit einer Ruhezeit von 30 Jahren kostet in Zukunft 1200 Euro, die Beisetzung in einer Urnenstele oder dem Urnenhain 1500 Euro.

Was die letzte Ruhestätte in Gestallt eines Rasengrabes kosten wird, berechnet derzeit die Firma Heyder + Partner, die mit der Neukalkulation der Friedhofsgebühren beauftragt ist. Auf der Basis dieser Neukalkulation muss der Gemeinderat ohnehin neu über die Gebühren beraten. Bis es so weit ist, sollen die Angehörigen von Verstorbenen und die Verwaltung Rechtssicherheit haben. Die Satzungsänderung wurde ohne lange Diskussion beschlossen.