Winterlingen Frauenakte am Rund der alten Mauer

Susanne Baurs Bilder stehen in deutlichem Kontrast zu dieser Historizität: Ihre Arbeiten, überwiegend Frauenakte, scheinen Raumgrenzen zu verwandeln, ja wirkten zum Teil derart dreidimensional, dass der Betrachter versucht war, das Gemälde anzufassen, um sich seiner Seheindrücke zu vergewissern. Manch ein Besucher stand wie versunken vor den Bildern, die sich ungeachtet ihrer Modernität harmonisch in das Rund des alten Mauerwerks einfügten.

Am Abend zuvor war die offizielle Eröffnung des Wasserturmfests über die Bühne gegangen. Ab 20 Uhr rockte die Band "Uschi" vor dem Turm und heizte mit Gitarre und Gesang dem Publikum ordentlich ein. "Wir hatten noch nie so viele Gäste", freute sich Günther Hahn. "Es dürften an die 400 Personen gewesen sein." Bis zwei Uhr morgens sei getanzt und gefeiert worden.

Auch am Sonntag war für alle Altersgruppen etwas geboten. Für den guten Ton sorgte am Nachmittag Alleinunterhalter Josef Ermler auf seinem Keyboard – vor allem die weiblichen Besucher fühlten sich durch seine Rhythmen zum Tanzen animiert. In Ermangelung männlicher Partner tanzten die Damen mitein­ander und hatten sichtlich Spaß dabei. Für die jungen Besucher hatten die Veranstalter Kinderschminken organisiert; zudem stand die Bühne auf dem Festgelände allen Hobbykünstlern zur Verfügung, die sich präsentieren wollten.