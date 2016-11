Ihre Arbeitsjubilare hat die Firma August Beck GmbH & Co. KG Präzisionswerkzeuge geehrt. Die Geschäftsführer Frank Rieber und Frank Dreher beglückwünschten für 40 Jahre Betriebszughörigkeit Susanne Bleicher und Herbert Becker. Seit 25 Jahren gehören Hans-Peter Martin, Rudolf Hotz und Konrad Rösch zum Unternehmen. In ihrer Ansprache dankten die Geschäftsführer – auch im Namen von Geschäftsführer Jochen Kress – den Mitarbeitern für ihre Leistungen und die lange Treue zum Unternehmen. Sie überreichten den Jubilaren sowohl ein Geschenk als auch die Ehrenurkunden der Industrie- und Handelskammer. Den Glückwünschen schloss sich der Betriebsratsvorsitzende Hans Braun an, der im Namen der Belegschaft ebenfalls ein Geschenk überreichte. Bürgermeister Michael Maier überbrachte Glückwünsche der Gemeinde Winterlingen und die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg. Foto: Trappel