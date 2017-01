Winterlingen. Leicht verletzt hat sich die 19-jährige Fahrerin eines Fiat Panda bei einem Unfall am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr. Sie war in Richtung Winterlingen unterwegs, als sie kurz nach der Abzweigung Richtung Storzingen mit ihrem Wagen auf einer Schneeverwehung ins Schleudern geriet. Der Kleinwagen kam von der Straße ab und überschlug sich am Fahrbahnrand. Die 19-Jährige wurde nach einer Erstbehandlung ins Sigmaringer Krankenhaus gebracht. Ihr total beschädigtes Fahrzeug musste abtransportiert werden; die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3000 Euro.