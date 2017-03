Winterlingen FC Winterlingen steht am Scheideweg

Winterlingen. Etwas ungewöhnlich vielleicht, dass die Ehrungen statt wie üblich am Schluss ganz am Anfang standen. Die üblichen Berichte des Vorstands, des Kassiers und des Geschäftsführers erfolgten zügig und ohne großen Aufhebens, wenngleich der Vorsitzende Zoran Stanic in seinem Rückblick von einem der schlechtesten Jahre sprach. Die erste Mannschaft war aus der Landes- in die Bezirksliga abgestiegen und rangiert derzeit auch nur auf einem hinteren Tabellenrang.

Die anstehenden Aufgaben, wie etwa die Organisation des Bürgermeister-Frey-Turniers, habe reibungslos geklappt, auch das Jugendturnier sei ein Erfolg gewesen. Zu den gewohnten Turnieren plane der Verein 2017 ein Elfmeterschießen.

Was dann folgte, darf mit Fug und Recht eine Brandrede des Vorsitzenden genannt werden. Stanic kündigte an, für die anstehende Wahl nicht mehr kandidieren zu wollen. Für ihn sei die Anfahrt von seinem Wohnort Nusplingen einfach zu weit, doch in erster Linie bemängelte er die fehlende Unterstützung durch die Vereinsmitglieder, selbst im Ausschuss könne er nicht auf die notwendige Mitarbeit bauen.