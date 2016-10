Winterlingen Fast 20 000 Euro für die Gemeindekasse

Die Finanzlage ist stabil, die Kapitalstruktur hat sich verbessert. So stieg auch die Bilanzsumme von rund 1,9 Millionen Euro 2014 auf mehr als zwei Millionen Euro.

Der Jahresüberschuss 2015 soll zur Hälfte auf neue Rechnung vorgetragen werden: 48 600 Euro, die andere Hälfte nach den Beteiligungsverhältnissen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden: 60 Prozent an die Albstadtwerke GmbH – 29 000 Euro – und 40 Prozent an die Gemeinde Winterlingen – 19 400 Euro –, so der Vorschlag der Ferngasgesellschaft. Mit dieser Gewinnverteilung erklärten sich die Gemeinderäte geschlossen einverstanden.