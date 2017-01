Winterlingen "Es ist wie bei David gegen Goliath"

Winterlingen. Bisher war Friedemann Kissling hauptsächlich im Schwabenland unterwegs, doch vor mehr als vier Jahren zog es den 30-jährigen Winterlinger in ein Ausbildungszentrum von Indicamino in Cashibo im peruanischen Amazonastiefland: "Man kann so etwas nicht planen. Man muss es erleben. Man muss einfach den Mut aufbringen und ins kalte Wasser springen."

Das Leben im feucht-heißen Klima und die Isolation seien eine gewaltige Umstellung gewesen. "Man kann nicht viel machen, die Missionsstation, in der ich gearbeitet habe, liegt in der Nähe der Dschungelstadt Pucallpa mit ihren 300 000 Einwohnern, und darum herum gibt es nur Dschungel." Ein so großes kaum zivilisiertes Gebiet sei für deutsche Verhältnisse undenkbar: "Keine Bars, keine Kinos, kein Theater, keine Museen – nur Dschungel."

Während seiner vier Jahre in Südamerika hat Kissling neben Peru auch Bolivien, Brasilien und Chile gesehen. Zunächst ging es für ein halbes Jahr in die Sprachschule nach Arequipa in Südperu, danach für dreieinhalb Jahre nach Cashibo. "Indicamino" bietet dort theologische und technische Ausbildungen für die indigene Bevölkerung an: "Die Indianer kommen aus ihren Stämmen im peruanischen Amazonastiefland und bewerben sich für die Ausbildungsstellen." Viele wollten die theologische Ausbildung absolvieren, um Pastoren zu werden und bei ihrer Rückkehr eine Kirche in ihrem Heimatstamm zu betreuen, andere möchten sich zum Mechaniker, Schreiner oder Kleintierzüchter ausbilden lassen oder an Brunnenbauprojekten und Hygienekursen teilnehmen.