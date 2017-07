Winterlingen "Es hat immer Spaß gemacht"

1990 war er erstmals in dieses Gremium gewählt worden. "Sie haben sich während der 27 Jahren im Aufsichtsrat verdient gemacht, haben der genossenschaftlichen Idee ein Gesicht gegeben", stellte Wirtschaftsprüfer Mark Götz vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband fest. Götz wies auch auf das langjährige Engagement von Jürgen Beck als stellvertretender Kommandant in der Winterlinger Feuerwehr hin und überreichte die Ehrenurkunde in Gold des Verbands.

Vorstand Willy Braun betonte, dass die Entscheidungen von Beck im Gremium stets von Klarheit gezeichnet waren, und belohnte dessen Engagement mit einem Wellness-Gutschein. Aufsichtsratsvorsitzender Ludwig Maag lobte die vorausschauenden Entscheidungen des Kollegen "zum Wohle der Bank". Es sei stets ein Vergnügen gewesen, mit ihm zu arbeiten. "Du wirst uns fehlen", sagte Maag. Der Geehrte erwiderte: "Es hat Spaß gemacht, es war eine gute Sache."