Winterlingen Es gibt mehr Plätze als Nachfrage

Eine Tagesmutter stellt in Benzingen weitere fünf Betreuungsplätze für Drei- bis 14-Jährige zur Verfügung. 2014 und 2015 hatten zwei Eltern Bedarf an einem Krippenplatz angemeldet. Diese Kinder besuchen nun bis zum zweiten Lebensjahr die Krippe in Winterlingen, um anschließend in den Gemeindekindergarten in Benzingen zu wechseln. 2017 und 2018 haben drei Eltern ihre Kinder für die Krippengruppe in Winterlingen angemeldet. Diesen wäre mit einer Krippengruppe in der Einrichtung in Benzingen jedoch nicht geholfen, da eine Ganztagesbetreuung bis 17 Uhr gewünscht wird – dieser Zeitraum liegt außerhalb der Öffnungszeiten.

Aufgrund dieser Sachlage entschieden sich die Gemeinderatsmitglieder einstimmig dafür, die bestehende Gruppenstruktur des Benzinger Kindergartens unverändert fortzuführen. Für ein solches Vorgehen hatte auch der Ortschaftsrat plädiert.