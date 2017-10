Winterlingen Elfriede hat etwas zu sagen

Winterlingen. "Elfriede wundert sich": Mit ihrem aktuellen Solo-Programm kommt die Herzogenauracher Kabarettistin Marla Saris am Samstag, 28. Oktober, ab 20 Uhr – Einlass ab 19 Uhr – auf die Kleinkunstbühne K3 in Winterlingen – in ihrer Paraderolle als gebürtiges Nordlicht mit Tiefgang.