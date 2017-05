Winterlingen Eine Lösung für Harthausen ist gefunden

Ende des vergangenen Jahres hatte eine Elterninitiative die Gemeinde Winterlingen mit dem Wunsch kontaktiert, das Angebot an Krippenplätzen in Harthausen zu erweitern. Ab dem 1. September 2017 haben die ein- bis dreijährigen Harthausener nun die Möglichkeit, jeden Vormittag in den katholischen Kindergarten zu gehen.

Im Januar hatte der Gemeinderat die Verwaltung damit beauftragt, mit der katholischen Kirchengemeinde Harthausen über eine Vertragsänderung bezüglich des Kindergartens zu verhandeln. Ziel: eine Änderung der Betriebsform.

Der katholischen Kirchengemeinde schlug die Verwaltung vor, den Kindergarten künftig mit einer Regelgruppe, einer altersgemischten Gruppe und einer halbtägigen Krippengruppe mit Öffnungszeiten von 7 bis 13 Uhr zu führen. Winterlingen überlegte zudem, die Einrichtung zu übernehmen.