Winterlingen Eine Freundschaft mit Happy End

Das Stück erzählt von Klaus und Anna, die ihren Ehepartnern Rede und Antwort stehen müssen, sind sie doch miteinander gesehen worden. Das Publikum tritt in die Rolle der Ehegatten und auf der Bühne entwickelt sich mit einfachsten szenischen Mitteln die Geschichte einer fast lebenslangen Freundschaft – auch wenn es anfangs, am ersten Schultag, als beide sich kennen lernten, nicht so aussah. Die Vorzeichen ihrer zufälligen Treffen waren selten günstig – und doch entwickelt sich, von beiden unbemerkt, eine Freundschaft, die stärker und stärker wird – und am Ende nur ein Happy End zulässt.

Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 22. Oktober und 5. November. Karten kosten an der Abendkasse 14 Euro, im Vorverkauf zwölf Euro bei der Winterlinger Bank, Schreibwaren Kluth, Edeka-Markt Zick sowie unter Telefon 07577/93 19 52 und www.kleinkunstbuehnek3.de im Internet.