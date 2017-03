Winterlingen Ein Todesfall zwischen zauberhaften Gängen

Zwischen den Gängen präsentieren der große Morvelli und seine bildhübsche Assistentin Pernilla ihre Zaubershow, voll mit sagenhaften Illusionen und meisterhafter Magie. Doch die zauberhafte Atmosphäre wird getrübt. Ein Todesfall überschattet die Vorstellung. War es ein Unfall oder doch ein skrupelloser Mord? Auf die Zuschauer wartet ein unglaublicher Abend voller Intrigen, magischer Verwicklungen, scharfer Waffen und echter Zauberkunst. Dabei sind sie nicht nur Augenzeugen sondern auch Ermittler, untersuchen den Tatort und verfolgen manch spannende Vernehmung. Sie rätseln mit ihren Tischnachbarn, schließen Verdächtige aus, deuten die Indizien und bringen letztlich den Verbrecher hinter Gitter. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Der Schwarzwälder Bote verlost einmal zwei Karten im Gesamtwert von 138 Euro für das Ereignis. Wer sie gewinnen will, schickt eine E-Mail mit dem Betreff "Kriminal-Dinner" an redaktionebingen @schwarzwaelder-bote.de. In die Ziehung kommen nur E-Mails mit Angaben von Namen, vollständiger Adresse und Telefonnummer des Absenders.

Einsendeschluss ist Dienstag, 7. März, 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.