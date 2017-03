Winterlingen Ein spezielles Training in Sachen Deutsch

Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte

"Die Vorbereitungsklasse ist sinnvoll", betont deshalb Reinauer: "Ohne die gezielte Förderung in Kleingruppen wären die Kinder verloren, das können wir in der Regelklasse gar nicht auffangen. Wir sind zudem Ansprechpartner für die Jugendlichen. In der Vorbereitungsklasse sind relativ wenige Schüler. So ist es möglich, individuell zu fördern. Wir sind als Lehrer für die Kinder da – auch bei Problemen und Ängsten." Deshalb kooperieren die Lehrer auch mit Einrichtungen, welche die Kinder begleiten, und Therapeuten, zum Beispiel Traumapsychologen, weil manche der Kinder traumatisiert sind.

Solche Probleme, die dazu beitragen, die Integration zu erschweren, kennen auch Bajramsa und Sabina. Bei ihrem Vortrag beherrschen sie die Technik und den Laptop. Sie benennen auch die Schwierigkeiten, etwa die Gewalt in den Sammelunterkünften und die Wege in die Illegalität, beleuchten auch kritische Aspekte wie die Zwangsverheiratung. Das Thema Flüchtlinge haben die zwei 16-Jährigen ausgesucht, weil sie selbst von Flucht betroffen sind. Als Roma sind sie in Serbien diskriminiert, wurden bedroht und flohen mit einem Koffer und etwas zu Essen und zu Trinken mit dem Bus nach Deutschland. Zwei Tage waren sie unterwegs, stellten einen Asylantrag und kamen nach dem Aufenthalt in einer Sammelunterkunft nach Winterlingen. "Wir hatten Angst", auch vor der Sprache. Doch sie hatten Glück, "so nette Leute kennenzulernen". Die Vorbereitungsklasse und damit die Möglichkeit, zusätzlich zu lernen, finden sie gut.

Das ruhige Arbeiten, sich zu konzen­trieren und zurückzunehmen, wenn andere sprechen, müssen die Flüchtlingskinder oft hart trainieren. Die Lehrer der Regelklasse sind entlastet durch diese Hilfe in der Vorbereitungsklasse. Die beiden jungen Serbinnen sind engagiert und motiviert, machen viel zu Hause. "Wie sie sich integrieren, ist ein Musterbeispiel", sagt die pädagogische Assistentin Carolin Reiber.

"Wir haben viel gelernt und Freunde gefunden"

Mit dem Bilderbuch "Die Maus, die Geburtstag hat" von Paul Maar beschäftigen sich derweil die siebenjährige Reem, die achtjährige Rana und der neunjährige Mohammed aus Syrien. Sie erraten die Tiere, wie den Vogel Strauß, und die Geschenke, wie Teddybär und Brezel, die Reem auch schon mal gegessen hat. Selbst das schwere Wort "Känguru" kommt über ihre Lippen. Es macht ihnen Spaß, im Unterricht mitzumachen. Die jungen Syrer leben mit ihren Familien seit eineinhalb Jahren in Deutschland. Die VKL sei ein gutes Angebot: "Wir haben schon ein bisschen viel gelernt und deutsche Freunde gefunden."

Die Schüler der VKL unternehmen auch "Lerngänge", bei denen sie außerschulische Lernorte besuchen, zum Beispiel den Wochenmarkt oder die freie Natur, um in den Alltagssituationen die deutsche Sprache aktiv anzuwenden.

Es ist noch nicht sicher, ob die Vorbereitungsklasse im nächsten Schuljahr in Winterlingen weiter läuft. Das Ergebnis zeigt, dass sie eine sinnvolle Einrichtung ist.

Winterlingen (hol). In der Vorbereitungsklasse geht es darum, die Sprache zu fördern und die Fähigkeiten beim Wortschatz, Satzbau, bei Ausdrucksfähigkeit und Leseverständnis aufzubauen und zu verbessern. Dazu ermitteln die Lehrer den Sprachstand der Schüler und stellen den individuellen Bedarf an Sprachförderung fest. Im Verlauf der Vorbereitungsklasse dokumentieren die Lehrer die sprachlichen Fortschritte der Schüler. Eine solche Vorbereitungsklasse muss mindestens zehn Schüler aufweisen. Die Jugendlichen wechseln zwischen dem Unterricht in der Regelklasse und den Fördermaßnahmen. In den Fächern des musisch-technischen Bereichs nehmen sie am Unterricht mit den Schülern der Regelklasse teil. Entscheidend ist das Erlernen der deutschen Sprache, des Fachwortschatzes und schulischer Techniken und Arbeitsweisen.

In Winterlingen hatte die Vorbereitungsklasse (VKL) zu Beginn des Schuljahrs 2016/ 2017 insgesamt 13 Schüler. Im vergangenen Schuljahr waren es 15 Schüler. Die zwei Lehrerinnen, welche die Klasse betreuen, haben eigens dazu Fortbildungen besucht. Es ist ein Angebot für die Kinder, die nicht deutschsprachig sind, vor allem für Flüchtlinge. An der Winterlinger Grund- und Werkrealschule läuft das Projekt "teilintegrativ", sagt die pädagogische Assistentin Carolin Reiber: "Die Schüler sind von Anfang an in der Regelklasse und zu bestimmten Stunden in der VKL, das sind 14 Stunden in der Woche."

In Fächern wie Musik, Sport und Sachunterricht besuchen sie die Regelklasse: "Damit sind sie besser integriert, lernen die Sprache und haben Kontakt zu gleichaltrigen deutschen Jugendlichen." Für die VKL werden sie aus der Regelklasse herausgeholt und vor allem in Deutsch und Mathematik unterrichtet – auf dem jeweiligen Verständnisniveau der Jugendlichen. Bei den jüngeren Kindern, die frisch an der Schule ankommen, gibt es ausschließlich Sprachunterricht. Für jedes Kind wird ein individueller Förderplan aufgestellt, der es ihm ermöglichen soll, im Regelunterricht mitzukommen.

In der ersten Schulwoche erheben die Lehrer den Lernstand der Kinder, fragen ab, wo die Schüler stehen in Deutsch und Mathematik und überprüfen, ob sie schon eine Schule besucht haben. Je nach Lernstand werden sie dann in die Klassen integriert. Die Kinder sind in Lernteams zusammengefasst und werden zu den VKL-Stunden für zwei bis drei Stunden am Tag aus der Regelklasse herausgeholt. Sie lernen in diesem Unterricht Deutsch wie eine Zweitsprache.

Gleichzeitig sind die Schüler an die Regeln – wie Pünktlichkeit und sorgsamer Umgang mit den Materialien – zu gewöhnen und ist ihnen die Schulpflicht bewusst zu machen. Am Anfang gab es da massive Probleme, entpuppte es sich bei einzelne Kinder als äußerst schwierig, sie in den Unterricht zu integrieren. "Das hat sich von Monat zu Monat gebessert", sagt der Leiter der Grund- und Werkrealschule, Matthias Gayer.

Für das Projekt stehen 14 Lehrerwochenstunden zur Verfügung und ein eigener Klassenraum. Individuell ist geregelt, wie viele Wochenstunden der einzelne Schüler VKL-Unterricht bekommt, zu welchen Zeiten und in welchen Fächern er die Regelklasse besucht. Dazu gibt es eine enge Kooperation und einen regelmäßigen Austausch mit den Lehrern der Regelklasse. Um mit den Eltern, die meistens der deutschen Sprache nicht mächtig sind, in einen Austausch, der grundlegend ist, zu kommen, ist eigens eine Übersetzerin im Einsatz.