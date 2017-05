Winterlingen Ein Hammer: der "Zehnfache Ewald"

Winterlingen-Benzingen. Irgendwas stimmte mit dem Gummi nicht. Jedenfalls wollte der Zapfhahn einfach nicht rein in das Fass Freibier, das die Musikkapelle Benzingen bei ihrer ersten Lederhosenparty den Gästen im Festzelt spendieren wollte, das schon am frühen Samstagabend – trotz der Konkurrenz durch König Fußball – fast voll besetzt war.

Dort heizte zunächst der Musikverein Unterdigisheim die Stimmung gehörig an, und die Musiker um ihren Dirigenten Peter Wäschle legten eine schier unglaubliche Bandbreite an den Tag, spielten von volkstümlicher Blasmusik bis hin zu Rock-Songs alles, was Stimmung macht, und als sie nach zwei Stunden die Instrumente einpacken wollten, schallte es "Zugabe" aus allen Winkeln.

Zwischendurch war die Schlagfertigkeit des Ortsvorstehers gefragt. Doch der Zapfhahn wollte einfach nicht rein, und das schöne Freibier drohte, literweise auszulaufen. Nach rund zehn Schlägen, bei denen außerdem noch zwei Biergläser zu Bruch gingen, machte Ewald Hoffmann schließlich kurzen Prozess und legte das Fass einfach um. Das gute Freibier blieb drin, die Helfer um den Vorsitzenden Michael Blatt blieben fortan trocken, und mit etwas Muße schaffte Hoffmann es schließlich doch, den Hahn bündig einzuschlagen.