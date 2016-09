Winterlingen Drei Tage lang Tricks, Tacklings und Tore

Der erste Tag begann mit einem leichten Warmmachprogramm und anschließendem Jonglieren und Fußballtennis. Inspiriert durch die einige Wochen zurückliegende Europameisterschaft in Frankreich traten die Jungen anschließend in verschiedenen Teams, die "Deutschland", "Frankreich", "Portugal", "Wales", "Finnland" und "Italien" hießen, bei einem Kleinfeldturnier mit vielen Tricks, Tacklings und Toren gegenein­ander an. Zum Abschluss des Tages durfte jeder seine Schusskraft an einer Speed-Messapparatur testen und verbessern; zum guten Schluss verfolgten alle gespannt ein WFV-Pokalspiel, in dem die ersten Mannschaft den Sieg davontrug.

Der nächste Tag brachte neue Erlebnisse. Jedes Kind sammelte an den Stationen Dribbelkünstler, Kurzpass-Ass, Kopfballkönig, Flankengeber und Elferkönig Punkte für das DFB- und McDonald’s-Fußballabzeichen und heimste am Ende Bronze, Silber oder Gold ein. Es folgte ein Turnier im Soccer-Court – mit Bande auf allen vier Seiten. Am Ende des Tages warteten noch zwei Programmpunkte mit besonderem Spaßfaktor auf die Kinder: zuerst die Jeder-gegen-Jeden-Wasserschlacht und danach – sobald alle wieder trocken waren – ein gemeinsames Grillen mit den Eltern. Mit einem Kinoabend und viel Popcorn und Kartoffelchips klang der Tag aus

Der darauffolgende begann mit einem kleinen Soccer-Court-Turnier. Ein Teil der Kinder absolvierte unter der Leitung von Elmar Locher ein Torwarttraining mit vielen verschiedenen Übungen und verbesserte dabei Strafraumbeherrschung und die Reflexe auf der Linie. Mit schweren Beinen vom vielen Kicken traten die CampKids1 und CampKids2 danach bei einem kleinen Turnier gegen die SGM Alb-Lauchert an. Zum Abschluss des Camps boten die drei Betreuer und das Küchenteam den 19 Kids in ein lustiges Spiele-Duell. Die Organisation des Camps samt Rundumversorgung und Verköstigung lag in den Händen von Klaus Küssner, Olaf Gabriel und Andreas Gauggel, die von vielen freiwilligen Helfern unterstützt wurden.