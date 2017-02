Winterlingen Diskussionen um die Baumscheiben

Theobald sagte unserer Zeitung gegenüber, er habe dort seine Bedenken geäußert, jedoch sollten die Landeszuschüsse nicht verfallen, und so habe er vorgeschlagen, eine Abtrennung der Beschlüsse zum unstrittigen ersten und strittigem zweiten Bauabschnitt vorzunehmen.

Die Landesmittel sollen nicht verfallen

So wurde in der Sitzung schließlich verfahren, denn die 150 000 bis 200 000 Euro Straßenunterhaltungsmittel möchte man nicht gefährden. "Diese Landesmittel müssen wir jetzt abrufen, sonst sind sie weg!", stellte der Bürgermeister klar. Unstrittig: Maßnahmen zur Geschwindigkeitsbegrenzung müssen sein.

Theobald brachte in einer Präsentation zum Ausdruck, woran sich die Antragssteller stören. Er führte auch Lösungsvorschläge an und schickte voraus, man sei sich darüber einig, dass auf der Harthauser Straße zu schnell gefahren werde. Es seien Maßnahmen zur Geschwindigkeitsbegrenzung notwendig, aber die Entscheidung für Baumscheiben sehe man kritisch – wie die Einzelnen sich ansonsten positionieren, könne er nicht wissen. Mit einem möglichen Bürgerbegehren wolle man bis nach der Sitzung abwarten. "Es soll keine Drohung sein, aber es gibt bereits 374 Unterschriften."

Die Tendenz sei, dass die Leute neben den sachlichen Gründen auch verärgert darüber seien, das verschiedentlich Anwohnern auf Nachfrage gesagt worden sei, es handle sich um Gerüchte, was bezüglich der Baumscheiben im Umlauf sei. Das bestritt Bürgermeister Michael Maier vehement.

Bedenken haben die Bürger viele: Die Baumkronen könnten in die Fahrbahn hineinragen, so dass Lastwagen und Busse Schwierigkeiten beim Durchkommen hätten; Schnee, der auf die Straße geschippt werde, verenge die Fahrbahn im Winter zu sehr; unter manchen Umständen würden Fußgänger durch die Baumscheiben übersehen.

Außerdem hätte der Gemeinderat möglicherweise in der Finanzierung nicht berücksichtigt, dass die Beschilderung ordnungsgemäß gemacht werden müsse, und der Pflegeaufwand sei hoch. Statt der Geschwindigkeitsreduzierung befürchten die Anwohner ein Stocken des Verkehrs mit zunehmender Lärmbelästigung, höherem Schadstoffausstoß und einer verringerten Lebensqualität in der Folge.

Als Alternativvorschlag brachte Theobald eine Verengung der Straße durch Schutzstreifen für Radfahrer oder eine Verschränkung am Ortseingang ein. Die Radstreifen könnten unterbrochen werden, um Parken zu ermöglichen. Die Zuhörer applaudierten am Ende der Präsentation, und auch Bürgermeister Maier fand lobende Worte für die Darstellung des Professors.

An anderen Stellen im Ort habe sich jedoch bereits gezeigt, dass eine Verschränkung nicht ausreichend wirkungsvoll sei. Die Lösung mit einseitigen Schutzstreifen würde nach seiner Einschätzung zu einer Restfahrbahnbreite von fünf Metern führen, da für die Randstreifen eine Breite von 1,25 bis 1,50 Meter vorgesehen ist. "Das geht nur auf einer Teilstrecke. Parken wird dadurch unmöglich."

36 Meter Abstand müssen reichen

Der angepasste Planungsvorschlag von Bauamtsleiter Frank Maier sei in seinen Augen daher die sinnvollste Alternative: Die Baumscheibe im Bereich Stockweg/Birkenweg wurde fünf Meter weiter nach oben in Richtung Ortseingang verschoben, so dass der Abstand zwischen den Baumscheiben sich nun auf 36 Meter beläuft.

Auf Höhe der Baumscheiben kommen zwei Autos problemlos aneinander vorbei: "Wir verbreitern die Straße auf siebeneinhalb Meter, im Bereich der Baumscheiben wären es immer noch sechs Meter", verdeutlichte der Bürgermeister mehrfach.

Während der Aussprache fanden mehrere Gemeinderäte deutliche Worte. Rainer Pfersich beispielsweise: "Mir stinkt der Bürgerantrag gewaltig, denn als wir darüber gesprochen haben, war keiner da. Wir hätten im Januar ausschreiben können, nun sind die Vergaben erst im April möglich, und damit haben wir schlechtere Preise. Die Anwohner wurden teilweise angeschrieben, ob sie im Zuge der Bauarbeiten einen Gasanschluss möchten. Es wäre ihre Pflicht gewesen, bei den Gemeinderäten nachzufragen, was geplant ist."

Das quittierten die Gäste mit Gelächter. "Wir sind nicht in Stuttgart und haben auch nicht dieses Verkehrsaufkommen. Die Feinstaubbelastung ist nicht relevant", erklärte Pfersich weiter. "Wenn wir die Geschwindigkeitsreduktion nicht hinbekommen, werden wir die Straße so belassen müssen."

Ewald Hoffmann schloss sich seinem Vorredner in vielen Punkten an. "Es sind langstämmige Bäume mit kugeliger Krone geplant, so dass es keine Konflikte mit Lastwagen geben wird. Es wird kein Stop-and-go entstehen, da der Begegnungsverkehr Platz genug hat. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, und wir lassen uns nichts anderes nachsagen. Es geht um die Sicherheit."

Roland Heck äußerte Verständnis dafür, dass es ein emotionales Thema für manche Beteiligten sei. "Aber es kann nicht sein, dass Äußerungen von Gemeinderäten mit Gelächter quittiert werden. Die Straße ist jetzt rund sechs Meter breit. Im ersten Bauabschnitt ist sie nachher teilweise siebeneinhalb Meter breit – was also wird schlechter? Aktuell parken doch auch Autos an der Straße und an denen muss der Bahnschlitten auch vorbei. Das sind ebensolche Behinderungen wie die geplanten Baumscheiben. Ich frage mich, worüber diskutieren wir hier eigentlich?", so Heck. "Wir reden über die Sanierung einer Straße, es geht nicht darum, Parkraum zu schaffen. Wir wohnen auf dem Dorf, es kann nicht unsere Aufgabe sein, ein durchgängiges Radwegenetz zu schaffen, wir sind nicht in Tübingen. Ich hätte außerdem erwartet, dass Herr Theobald für die Unterzeichner sprechen kann, nachdem der Änderungsvorschlag besprochen wurde."

Auch Emil Oswald zeigte sich verärgert über das Gelächter der Zuhörer und fügte an: "Wie kann es einem nicht wichtig sein, schwächere Verkehrsteilnehmer wie Senioren und Kinder zu schützen? Das ist doch eine verkehrte Welt."

Walter Sieber sagte, die neue Planung sei durchaus eine gute Lösung: "Bei 36 bis 45 Metern Abstand ist es kein Problem, im fließenden Verkehr mit einem Bus oder Lastwagen voranzukommen."

Michaela Stauss berichtete, sie sei "teilweise böse angegangen" worden in den vergangenen Wochen. "Man fragte mich, wie ich so etwas zustimmen könnte und einfach glauben, was die Verwaltung uns sagt – aber ich muss der Verwaltung als Laie doch vertrauen können. Ich unterstreiche hiermit: Ja! Ich glaube, dass das stimmt, was Herr Maier mir sagt."

Kein sinnvoller Platz für die Verkehrsinsel

Der angesprochene Bauamtsleiter Frank Maier nahm auf Nachfrage von Isabelle Grüner-Blatt noch einmal Stellung zur Möglichkeit einer Verkehrsinsel am Ortseingang. "Wir haben mit dem Regierungspräsidium verschiedene Optionen durchdiskutiert. Mit dieser Lösung hätten wir eine zu lange Strecke ortseinwärts, so dass man keine Geschwindigkeitsreduktion hätte, aber weiter drinnen haben wir keinen Platz."

Grüner-Blatt fasste ihre Überlegungen zusammen: "Ich finde, die Baumscheiben sind die beste Variante angesichts dessen, dass wir keine anderen sinnvollen Optionen haben. Ich hoffe, dass die Bürger, die unsere Aussprache verfolgt haben, verstehen, wie wir zu dieser Entscheidung kommen – und sie akzeptieren."

Der Beschluss lautete nach ausführlicher Debatte so: Da im ersten Bauabschnitt zwischen Bitzer Straße und Sommestraße keine Baumscheiben geplant sind, wird der bisherige Plan bestätigt. Für den zweiten Bauabschnitt zwischen Sommestraße und Stockweg wurde mit einer Gegenstimme der neuen Planung zugestimmt.