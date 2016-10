Winterlingen Digitales Kunstprojekt erobert Schwäbische Alb

"Video-Hike Winterlingen" ist digitales Kunstprojekt, Erlebnisparcours und Gemeindearchiv in einem. Die App funktioniert wie ein Suchspiel: Ein digitaler Kompass führt die Nutzer auf eine Wanderung zu sechs Stationen in und um Winterlingen, an denen sie Orte, Menschen und Themen des Strukturwandels auf besondere Weise erleben. Vor Ort gedrehte Videos erzählen persönliche Geschichten und erfinden neue Bilder: Drei Göttinnen spinnen den Schicksalsfaden, ein Musikverein besetzt einen Kuhstall, ein Haus wird mit Träumen und Wünschen bestückt – die Filme sind dokumentarisch, fiktional und surreal zugleich.

Zur Feier der Veröffentlichung laden das LTT und die Gemeinde Winterlingen ein: am Sonntag, 9. Oktober, ab 15 Uhr im Rathaus in Winterlingen. Tobias Rausch und sein Team stellen die App und ihre Entstehungsgeschichte vor, präsentieren einige Ausschnitte und danken den Beteiligten. Im Anschluss darf jeder mit Zeit und Lust den rund vierstündigen Video-Hike ausprobieren.

Zum Download der App wird eine WLAN-Verbindung benötigt, daher empfiehlt es sich, die App bereits zuhause aus dem App Store oder dem Google Play Store herunterzuladen.