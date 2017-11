Winterlingen. In der Realschul-Sporthalle die gesammelt verwahrten Geldbeutel zweier Schulklassen durchsucht und Bargeld gestohlen hat am Montagmorgen ein bisher unbekannter Täter. Zu Unterrichtsbeginn gegen 7.20 Uhr wurden Wertgegenstände und Geldbeutel der Schüler eingesammelt und in eine Kiste gelegt. Die Kiste stand anschließend im nicht abgeschlossenen Umkleideraum für die Lehrer. Nach Ende des Sportunterrichts, das war gegen 8.50 Uhr, stellten mehrere Schüler fest, dass ihnen Geld aus ihren Geldbörsen fehlt. Ein Dieb hatte verschiedene Portemonnaies in der Holzkiste durchsucht und daraus insgesamt 145 Euro gestohlen. Vom Täter fehlt jede Spur.