Winterlingen Die Zuschauer lachen sich einen Muskelkater im Bauch

Hillu, stolz über die drei Kilo weniger auf der Waage, bekommt von Franz eine freundliche Erklärung dazu, warum er das nicht anerkennend erwähnt hat: "Wenn du jetzt a Telefobuach hoschd ond du reischt do drei Seita raus, sieht ma des?". Noch vor der ersten Einlage der Beiden in ihren kostümierten Rollen hatten sich die Zuschauer bereits einen leichten Muskelkater im Bauch angelacht.

Es folgte der Auftritt der Bäuerin Lena Schuahdone, die ein Navi für den Traktor braucht. Eins mit katholischer Grundeinstellung natürlich, denn andere Grundeinstellungen gibt es für sie nicht. Da wie auch beim nachfolgenden "Gschichtle" über den "domma Siacha" Maddeis, den die praktische Gattin verletzt aus der Frontladerschaufel in den Hof schmeißt – "Aber der hot jo do it liega bleibe kenne! Wenn’s gschneit hätt’, hätt’ I emmer om den rombahna miasa!" – blieb kein Auge trocken. Ob als Brauereichefin und Bierkutscher, Parkplatzeinweiser der Feuerwehr oder Patienten im Wartezimmer des Arztes: Die "Herzdropfa" machten stets eine gute Figur. Sie sind professionell, authentisch, liebenswert und kurzweilig, vor allem aber unglaublich witzig. Dass der TC Harthausen auch für die Bewirtung der Gäste sorgte, machte die Veranstaltung vollends zum Erfolg.