Winterlingen Die Zeitmaschine spielt total verrückt

In sechs Gruppen – eine davon ist in Harthausen, eine in Benzingen angesiedelt – beschäftigen sich die Grundschüler mit ihrem jeweiligen Zeitabschnitt von der Steinzeit bis zur Zukunft.

Ausflug ins Planetarium und Übernachtung sind die Höhepunkte

Ein gemeinsamer Ausflug ins Planetarium und eine Übernachtung in der Nacht vom Freitag auf den Samstag sind ebenfalls geplant.

Im Anschluss an Hecks kurzes, kindgerechtes Grußwort machte sich der Winterlinger Nachwuchs auf zum Mittagessen. Für die Beschaffung desselben engagieren sich fünf Bewohner der neuen Flüchtlingswohngruppe. Sie holen die Speisen ab und sorgen dafür, dass die jungen Teilnehmer gut gerüstet in die zweite Tageshälfte starten – denn von 14 bis 17 Uhr ist weiter Action zwischen Steckenpferdbau und Dinozahnketten angesagt.