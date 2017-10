Winterlingen Die Übel wurden reduziert

Seit Jahren denkt die Gemeinde auch an die digitale Entwicklung bei Baumaßnahmen. Maier: "Wenn Wasserleitungen erneuert und Hausanschlussleitungen verlegt werden, liegt immer auch ein Leerrohr für Glasfaser mit dabei.

"Bis vor vier Jahren waren diese Leitungen nicht einmal genormt", sagt Frank Maier mit Blick auf die digitalen Leitungen. Der Bürgermeister hofft nun, dass Winterlingen bald ans so genannte Backbone-Netz angeschlossen wird, also an das überregionale Telekommunikationsnetz mit hohen Datenübertragungsraten. Denn im Haushalt warteten bereits 175 000 Euro darauf, für Leitungen in der Großgemeinde ausgegeben zu werden.

Einzig Ludwig Maag treibt mit Blick auf Informationstechnologie eine Sorge um: "Die Rechenzentren in Baden-Württemberg sollen vereinigt werden, um 300 bis 400 Stellen einzusparen. "Unsere Erfahrung ist: Wenn man etwas kompliziert und langsam machen will, muss man das Land Baden-Württemberg beteiligen."