Winterlingen Die Solisten singen mit viel Herzblut

Schließlich sagte Moderatorin Margret Mattmüller, die auf charmante Weise durch das Programm führte, die bezaubernde Sängerin Melanie Gebhard an. Mit den Solostücken "Kleinstadtblues" und "Ein Lied kann eine Brücke sein" sang sie sich gleich zu Beginn ihres Auftritts in die Herzen der Zuhörer.

Mit ebenso viel Herzblut sang Gunnar Schierreich seinen Solopart nach der Schiwago-Melodie "Weißt du wohin". Im Anschluss daran traten beide im Duett mit dem hervorragend intonierten Lied "Vivo per lei" auf, das Beifallsstürme seitens der Konzertbesucher auslöste.

Die Hommage an Udo Jürgens wurde gesanglich im zweiten Teil des Programms mit "Ich glaube" und "Griechischer Wein" durch "cantus iuvenis" dargeboten. Zu dem Repertoire des Chores zählte ebenso der bekannte Schlagertitel "Ich war noch niemals in New York", bei dem Pianist Bernd Koch die Begleitung am Klavier übernahm.

Der Hommage an den großen Meister Udo Jürgens schlossen sich Gebhard und Schierreich an, zunächst mit einem Sologesang und danach im Duett mit der Musicalversion von "Immer wieder geht die Sonne auf" sowie dem Titel "Ich will, ich kann – I can, I will".

Die vom Publikum gewünschten Zugaben durch Sängerin Gebhard und Tenor Schierreich erfolgten im Solo und im Duett unterstützt durch die Chöre Cantolino und cantus iuvenis im Finale.