Winterlingen Die Ortsmitte ist jetzt noch schöner gestaltet

Anschließend verfugten die fleißigen Helfer den Platz neu und wuschen ihn schließlich aus, damit die Windrose wieder in neuem Glanz erscheint.

Ortsvorsteher freut sich über die Bürgeraktion

Oswald betonte, dass er sich sehr freue, dass die Bürgeraktion so toll verlaufen sei und sich an den zwei Arbeitseinsätzen viele ehrenamtliche Helfer eingefunden hätten. Die Harthauser Ortsmitte werde damit in ihrer Gesamtheit aufgewertet: Rathaus, Vetterfigur, Brunnen und die Windrose seien im Zusammenspiel ein schöner und auch historischer Platz Harthausens, der zum Verweilen einlade.

"Mit der Sanierung wurde das Erscheinungsbild deutlich verschönert und das kann so hoffentlich auch lange erhalten bleiben", sagte der Ortsvorsteher.