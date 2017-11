Ihre Jubilare hat die Winterlinger Firma Beck eingeladen, um sie zu ehren. Die Geschäftsführer Frank Rieber und Frank Dreher, der Kaufmännische Leiter Armin Scherer sowie Betriebsratsvorsitzender Hans Braun zeichneten sie aus: für 40 Jahre Betriebszughörigkeit Josef Pfaff, Armin Endriss und Karl Kissling, für 25 Jahre Michael Schetter und Serkan Budak. In ihrer Ansprache dankten die Geschäftsführer – auch im Namen von Jochen Kress – den Mitarbeitern für ihre Leistung und die lange Treue zum Unternehmen. Sie überreichten ihnen Geschenke und die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer. Besonders freut sie, über einen so großen Stamm langjähriger und engagierter Mitarbeiter zu verfügen, die maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beitrügen. Den Glückwünschen schloss sich Betriebsratsvorsitzender Hans Braun an, der im Namen der Belegschaft ebenfalls ein Geschenk überreichte. Glückwünsche der Gemeinde Winterlingen überbrachte Bürgermeister Michael Maier und überreichte die Ehrenurkunde des Landes.